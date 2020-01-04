Назван срок перехода ВДВ России на систему связи будущего

”Перевооружение соединений и воинских частей Воздушно-десантных войск на новую систему связи и управления планируется с 2021 года”, - указано в официальном сообщении Минобороны.Сообщается, что на сегодняшний день разработка техники нового поколения, в частности стандартного комплекса средств связи механизированного контроля на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, защищенном колесном шасси "КамАЗ-63968", а также боевой машине военных БМД-4М, находится на стадии завершения.

Отмечается, что оснащение российских военных новейшей системой связи и контролем нового поколения позволит как минимум в два раза увеличить скорость передачи и поступления информации, включая все уровни принятия решения. Кроме того, с помощью перевооружения в полтора раза увеличится надежность системы связи и контроля.