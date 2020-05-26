Назван срок запуска новейших российских атомных подводных беспилотников

Так, если верить данным инсайдера, первый запуск новейшего стратегического атомного беспилотного аппарата “Посейдон” состоится уже осенью текущего 2020 года. Планируется, что его запустят с подводной лодки специального назначения “Белгород” проекта 09852.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин в марте этого года рассказал о разработке нового подводного робота, который еще и оснащен ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, аппарат, чуть позже получивший название “Посейдон”, способен перемещаться на очень большой глубине между континентами. Также президент России рассказал, что новый беспилотник сможет поражать различные цели, в том числе и авианосные группы и береговые укрепления