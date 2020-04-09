Назван срок жизни коронавируса в квартире

Так, по словам Авдеева, COVID-19 способен находиться в квартире инфицированного порядка трех-четырех суток, заражая тех, кто в ней проживает. Для того, чтобы не заразиться коронавирусом необходимо ограничить походы в комнату человека с положительным результатом на коронавирус. Специалист отметил, что после того, как человек полностью вылечился - вирус скоропостижно ликвидируется. Однако даже в этом случае не стоит пренебрегать уборкой в квартире.

”Это не сибирская язва, у которой есть споры, живущие долгие годы. Коронавирус живет считанные дни”, — поделился Адеев.