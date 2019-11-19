Наука и технологии
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Назван суп, который спасает от заболевания малярией
Причем суп может быть и куриным, и мясным
В журнале Archives of Disease in Childhood было опубликовано исследование, в рамках которого британские медики занялись проверкой сразу 56 образцов бульона на противомалярийную активность. В результате ученым удалось обнаружить целых пять вариантов супа, мешающих бесполому размножению возбудителя болезни, и четыре варианта, блокирующих половое размножение.
Что интересно, в рамках исследования не было цели собрать рецепты отдельных супов, но при этом ученые все же выяснили, что “лечебные” супы относятся к разным категориям: к мясным, куриным и даже вегетарианским. Из этого исследователи сделали вывод, что целебные свойства присущи совершенно разным видам бульонов. Отдельно они отметили тот факт, что теоретически их данное открытие может привести к открытию совершенно нового лекарства от малярии животного происхождения.
Не стоит недооценивать проблему заболевания малярией — данная болезнь сопровождает человечество уже не первую тысячу лет. Первые упоминания данной болезни были найдены даже в Древнем Риме.