Назван суп, который спасает от заболевания малярией

Что интересно, в рамках исследования не было цели собрать рецепты отдельных супов, но при этом ученые все же выяснили, что “лечебные” супы относятся к разным категориям: к мясным, куриным и даже вегетарианским. Из этого исследователи сделали вывод, что целебные свойства присущи совершенно разным видам бульонов. Отдельно они отметили тот факт, что теоретически их данное открытие может привести к открытию совершенно нового лекарства от малярии животного происхождения.

Не стоит недооценивать проблему заболевания малярией — данная болезнь сопровождает человечество уже не первую тысячу лет. Первые упоминания данной болезни были найдены даже в Древнем Риме.