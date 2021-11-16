Назван тип диеты против диабета, которая эффективнее лекарств

Благотворное влияние такой диеты учёные обнаружили и для профилактики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Было разработано 40 диет с разным соотношением белков, жиров, углеводов и калорийности, а также с содержанием антивозрастных препаратов метформина, рапамицина и ресвератрола.

Оказалось, что диета с низким уровнем калорий, оказывала более эффективное влияние на печень. Именно соотношение макроэлементов и калорийности влияло на метаболические пути и в целом оказывало стимулирующее воздействие на процессы, контролирующие функционирование клеток, в том числе активность митохондрий. Такая диета оказывала ощутимое положительное воздействие и на стартовые механизмы в первую очередь диабета.

Также учёные заметили, что белковая высококалорийная диета формировала большое количество активных форм кислорода, что приводило к окислительному стрессу, деформирующему стенки клеток, мембраны, белки и ДНК. При этом антивозрастные препараты слабо влияли на метаболическую реакцию клеток, связанную с диетой.

Отмечается, что проведены доклинические испытания. Все риски отрабатывались на мышах, люди в испытаниях не участвовали.

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