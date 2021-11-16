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Назван тип диеты против диабета, которая эффективнее лекарств

Это низкокалорийная диета
Специалисты из Сиднейского университета в Австралии в результате оценки влияния диет на возрастные изменения обнаружили, что низкокалорийная диета способна быть более эффективным средством профилактики сахарного диабета, чем препараты.
Назван тип диеты против диабета, которая эффективнее лекарств

Благотворное влияние такой диеты учёные обнаружили и для профилактики инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Было разработано 40 диет с разным соотношением белков, жиров, углеводов и калорийности, а также с содержанием антивозрастных препаратов метформина, рапамицина и ресвератрола.

Оказалось, что диета с низким уровнем калорий, оказывала более эффективное влияние на печень. Именно соотношение макроэлементов и калорийности влияло на метаболические пути и в целом оказывало стимулирующее воздействие на процессы, контролирующие функционирование клеток, в том числе активность митохондрий. Такая диета оказывала ощутимое положительное воздействие и на стартовые механизмы в первую очередь диабета.

Также учёные заметили, что белковая высококалорийная диета формировала большое количество активных форм кислорода, что приводило к окислительному стрессу, деформирующему стенки клеток, мембраны, белки и ДНК. При этом антивозрастные препараты слабо влияли на метаболическую реакцию клеток, связанную с диетой.

Отмечается, что проведены доклинические испытания. Все риски отрабатывались на мышах, люди в испытаниях не участвовали.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Sciencedirect
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