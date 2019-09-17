Назван тип оружия, по которому Китай превзошел Россию и США

Что интересного, Китай также обогнал другие страны по части ядерных технологий и связано это с тем, что еще в 1987 году США подписала с тогда еще СССР “Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности”, чего китайская сторона не сделала, получив своеобразную фору на разработку ядерных ракет.

Напомним, что чуть ранее портал News.ru рассказал, что Китай провел на орбите успешные испытания миниатюрного ионного двигателя собственного производства. Размер двигателя настолько мал, что его прозвали “карманным”.