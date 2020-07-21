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Назван тип планет, на которых возможно существование воды
Осталось дождаться исследования нескольких разных планет данного типа
Долгое время ученые по всему миру борются над вопросом поиска жизни за пределами Земли. Одним из факторов, которые могли бы увеличить шансы ее нахождения, является наличие воды на планете. И, по всей видимости, на улице специалистов со всего мира случился праздник - астрофизиками был назван тип планет, на которых возможно существование воды.
Так, французские ученые из Лаборатории астрофизики Марселя сделали достаточно интересное заявление: по их мнению, Мининептуны (планеты, состоящие из гелия и водорода) имеют скалистое ядро, при этом на их поверхности присутствует плотный слой воды. Таким образом, именно один из представителей данного типа экзопланет в конечном итоге может оказаться населен внеземной жизнью.
Что интересно, ученые также объяснили наблюдаемую на таких планетах низкую плотность тем, что там имеет место быть парниковый эффект, вызванный, в свою очередь, облучением от звезды, вокруг которой они вращаются.