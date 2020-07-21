Назван тип планет, на которых возможно существование воды

Так, французские ученые из Лаборатории астрофизики Марселя сделали достаточно интересное заявление: по их мнению, Мининептуны (планеты, состоящие из гелия и водорода) имеют скалистое ядро, при этом на их поверхности присутствует плотный слой воды. Таким образом, именно один из представителей данного типа экзопланет в конечном итоге может оказаться населен внеземной жизнью.

Что интересно, ученые также объяснили наблюдаемую на таких планетах низкую плотность тем, что там имеет место быть парниковый эффект, вызванный, в свою очередь, облучением от звезды, вокруг которой они вращаются.