Назван транспорт, которому стоит отдать предпочтение во время пандемии коронавируса

В то же время, вероятность подхватить коронавирус в общественном транспорте с большим количеством людей - высока, поскольку он передается воздушно- капельным путем, а заразиться им можно даже путем касания поверхности, которую ранее трогал инфицированный человек. Именно поэтому предпочтение в период пандемии коронавируса отдать стоит личному транспорту.

Однако специалист отметил, что беспокоиться по поводу использования метрополитена нет необходимости, добавив, что забывать о личной гигиене также не стоит. Так, по его словам, в ближайшее время в подземном транспорте будет внедрена система тепловизоров, камер наблюдения, а также фильтрация воздуха, что, в свою очередь, уменьшит потенциальную вероятность распространения инфекции. Кроме того, в общественных транспортах Москвы все поручни, валидаторы, а также турникеты подвержены обработке антибактериальным средством.