Назван укрепляющий иммунитет напиток

Специалист раскрыла в беседе пользу кефира. По ее словам, с помощью этого напитка можно избежать последствий переедания. Так, после плотных застолий с шашлыками, или другой тяжелой пищей, врач порекомендовала устраивать разгрузочные дни, выпивая литр кефира в течение суток. В то же время, Соломатина обратила внимание, что нельзя злоупотреблять таким методом — делать это можно не чаще, чем раз в неделю.

Помимо прочего диетолог отметила, что кефир положительно сказывается на работе иммунной системы организма. Полезным было бы употреблять один стакан этого напитка в сутки.

“70 процентов нашего иммунитета сосредоточено в кишечнике и зависит от состояния микробиоты, на которую непосредственно воздействует кефир. Кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой”, — поделилась врач.

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