Назван уровень отсталости Apple от конкурентов в ИИ

Опубликовано 22 октября 2024, 08:081 мин.
Назван уровень отсталости Apple от конкурентов в ИИВсе очень плохо
Apple значительно отстает от конкурентов в разработке искусственного интеллекта, утверждает Марк Гурман из Bloomberg.
По его мнению, компания уступает своим соперникам на два года. Основная проблема заключается в том, что Apple Intelligence, представленная на WWDC24, в значительной степени зависит от моделей, работающих на устройстве.
Это накладывает высокие требования к техническому оснащению девайсов. Для работы Apple Intelligence требуется как минимум чип A17 или M1, а также 8 ГБ оперативной памяти.
В итоге мы имеем ограничение объёмов данных, которые могут обрабатываться локально. А это снижает эффективность системы. В будущем Apple планирует интеграцию Siri с ChatGPT, чтобы компенсировать отставание.
По данным внутреннего исследования, ChatGPT на 25% точнее Siri и способен ответить на 30% больше вопросов.