Назван уровень отсталости Apple от конкурентов в ИИ

По его мнению, компания уступает своим соперникам на два года. Основная проблема заключается в том, что Apple Intelligence, представленная на WWDC24, в значительной степени зависит от моделей, работающих на устройстве.

Это накладывает высокие требования к техническому оснащению девайсов. Для работы Apple Intelligence требуется как минимум чип A17 или M1, а также 8 ГБ оперативной памяти.

В итоге мы имеем ограничение объёмов данных, которые могут обрабатываться локально. А это снижает эффективность системы. В будущем Apple планирует интеграцию Siri с ChatGPT, чтобы компенсировать отставание.

По данным внутреннего исследования, ChatGPT на 25% точнее Siri и способен ответить на 30% больше вопросов.