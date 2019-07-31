Назван уровень пробега, при котором такси выгоднее личного автомобиля

В рамках анализа были учтены стоимость Toyota Camry в выбранной стране, цена на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень заработка граждан. HSBC сделала вывод, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в связи с невысоким средним уровнем доходов, из-за чего автомобиль становится большей роскошью, чем для жителей других стран. Также исследователи связывают лидерство России со сравнительно невысокими ценами на такси, чьими услугами народ охотно пользуется из-за слабо развитым общественным транспортом в регионах.

К слову в других крупных странах личный автомобиль окупается на куда меньших дистанциях. Так, жители Индии окупают автомобиль проехав чуть больше 2731 км в год, для британцев это уже 1184 км в год, для граждан США — 1102 км в год, а для немцев всего лишь 811 км в год.