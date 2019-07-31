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Назван уровень пробега, при котором такси выгоднее личного автомобиля

Для большинства россиян такси оказалось выгоднее
Банк HSBC провел исследование, на основании которого был сделан вывод, что россиянам, проезжающим менее 5338 км в течение года, дешевле и проще пользоваться услугами сервисов такси, чем покупать и обслуживать личный автомобиль. Помимо России в исследовании участвовали и другие страны.

В рамках анализа были учтены стоимость Toyota Camry в выбранной стране, цена на топливо и обслуживание автомобиля, а также средние цены на такси и уровень заработка граждан. HSBC сделала вывод, что Россия занимает одну из лидирующих позиций в связи с невысоким средним уровнем доходов, из-за чего автомобиль становится большей роскошью, чем для жителей других стран. Также исследователи связывают лидерство России со сравнительно невысокими ценами на такси, чьими услугами народ охотно пользуется из-за слабо развитым общественным транспортом в регионах.

К слову в других крупных странах личный автомобиль окупается на куда меньших дистанциях. Так, жители Индии окупают автомобиль проехав чуть больше 2731 км в год, для британцев это уже 1184 км в год, для граждан США — 1102 км в год, а для немцев всего лишь 811 км в год.

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