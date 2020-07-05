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Назван возможный вред клубники

А также перечислены наиболее полезные ягоды
Внештатным диетологом Минздрава Виктором Тутельяном был назван возможный вред клубники. Так, по его словам, клубника является сильным аллергеном.

Также эксперт отметил, что употребление клубники может представлять угрозу, поскольку это в некоторых случаях провоцирует опухание языка, губ, век и даже горла. Кроме того, также это может быть причиной возникновения сыпи и покраснения кожных покровов. По словам Тутельяна, обусловлено наличием белковых компонентов в плодах, которые выступают в роли антигенов для человеческого организма. Несмотря на все мифы о том, что данная ягода является кладезью витаминов, врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что на самом деле клубника бедна до наличия витаминов и микроэлементов.

Что касается полезных ягод, к ним, по мнению эксперта, следует отнести жимолость, чернику, голубику, а также черешню и вишню. Употреблять сладкие плоды, по рекомендациям врача, следует в первой половине дня.

Автор: Лилик Ми
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