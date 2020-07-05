Назван возможный вред клубники

Также эксперт отметил, что употребление клубники может представлять угрозу, поскольку это в некоторых случаях провоцирует опухание языка, губ, век и даже горла. Кроме того, также это может быть причиной возникновения сыпи и покраснения кожных покровов. По словам Тутельяна, обусловлено наличием белковых компонентов в плодах, которые выступают в роли антигенов для человеческого организма. Несмотря на все мифы о том, что данная ягода является кладезью витаминов, врач-диетолог Евгений Арзамасцев рассказал, что на самом деле клубника бедна до наличия витаминов и микроэлементов.

Что касается полезных ягод, к ним, по мнению эксперта, следует отнести жимолость, чернику, голубику, а также черешню и вишню. Употреблять сладкие плоды, по рекомендациям врача, следует в первой половине дня.