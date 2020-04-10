Назван возраст самого старого человека, вылечившегося от коронавируса

Так, согласно опубликованным данным, самым старым человеком, перенесшим коронавирусную инфекцию стала 107-летняя жительница Нидерландов по имени Корнелла Рас. Сообщается, что пожилая женщина заразилась коронавирусом еще в середине марта, когда проходила церковную службу в доме престарелых. Авторы отмечают, что заболевание проходило в тяжелой форме. Так, у пациентки развилась атипичная пневмония, в связи с чем врачи давали достаточно пессимистичный прогноз на выздоровление.

Однако женщине удалось стать самым пожилым человеком, перенесшим коронавирус. Так, буквально шестого апреля пациента получила результаты теста, которые показали отсутствие COVID-19 в организме.