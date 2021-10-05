Назван вред частого мытья тела и волос

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Назван вред частого мытья тела и волосОт перхоти до микротрещин на коже
Врач из США Майк Варшавски (Mike Varshavski) поделился на своей странице в TikTok роликом, в котором рассказал о вреде частого мытья тела и волос.
Специалист отметил, что частые походы в душ чреваты возникновением микротрещин на коже, с помощью которых впоследствии болезнетворные бактерии могут попасть в организм. По словам специалиста, достаточно принимать душ тогда, когда тело загрязнилось.
“Если вы целый день сидели дома и не занимались спортом, а ваши волосы чистые и не сальные, то можно не принимать душ в этот день”, — сообщил Варшавски.
Помимо прочего из-за ежедневного душа исчезает состоящий из полезных бактерий слой, который обеспечивает защиту организма от болезней и вредного влияния окружающей среды. Частое мытье волос же может спровоцировать перхоть ввиду сухости кожи головы.