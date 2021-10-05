Назван вред частого мытья тела и волос

Специалист отметил, что частые походы в душ чреваты возникновением микротрещин на коже, с помощью которых впоследствии болезнетворные бактерии могут попасть в организм. По словам специалиста, достаточно принимать душ тогда, когда тело загрязнилось.

“Если вы целый день сидели дома и не занимались спортом, а ваши волосы чистые и не сальные, то можно не принимать душ в этот день”, — сообщил Варшавски.

Помимо прочего из-за ежедневного душа исчезает состоящий из полезных бактерий слой, который обеспечивает защиту организма от болезней и вредного влияния окружающей среды. Частое мытье волос же может спровоцировать перхоть ввиду сухости кожи головы.