Назван вред чистки ушей ватными палочками

По словам Шадрина, такая чистка — «входные ворота» для любой инфекции. При этом эксперт отметил, что правильно — не чистить ухо, потому что ушная сера — природная защита от патогенов.

Шадрин подчеркнул, что ушные пробки появляются не просто так, а из-за различных манипуляций, провоцирующих формирование излишка серы. И если ушная пробка появилась, необходимо обращаться к врачу.

Вместе с коллегой научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Фёдорова рассказала о том, что ватная палочка может стать причиной травмы уха и даже вызвать перфорацию. Она отметила, что острые травмы могут зарастать сами, но бывает нужна операция — тимпанопластика.

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