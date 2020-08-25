Издание BMJ Evidence Based Medicine опубликовало материал, в рамках которого был назван вред кофе для беременных. Согласно данным, оглашенным профессором Джеком Джеймсом из Университета Рейкьявика, кофеин способен увеличивать вероятность неблагоприятного исхода беременности.

Так, употребление кофе во время беременности способно спровоцировать мертворождение, выкидыш или же дефицит веса новорожденного. Более того, имеет место быть увеличение рисков рождения ребенка с острым лейкозом или предрасположенностью к ожирению. В связи с этим ученый не рекомендует употреблять кофеин женщинам в положении, а также планирующим забеременеть.