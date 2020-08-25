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Назван вред кофе для беременных
Кофеин способен увеличивать вероятность неблагоприятного исхода беременности
Ученые провели много исследований в попытках выяснить, какое влияние на организм оказывает такой популярный напиток, как кофе. Так, нескольким ранее мы писали об очередной работе, в рамках которой специалисты признали кофе защищающим от рака напитком. Однако, судя по всему, не всем следует его употреблять.
Издание BMJ Evidence Based Medicine опубликовало материал, в рамках которого был назван вред кофе для беременных. Согласно данным, оглашенным профессором Джеком Джеймсом из Университета Рейкьявика, кофеин способен увеличивать вероятность неблагоприятного исхода беременности.
Так, употребление кофе во время беременности способно спровоцировать мертворождение, выкидыш или же дефицит веса новорожденного. Более того, имеет место быть увеличение рисков рождения ребенка с острым лейкозом или предрасположенностью к ожирению. В связи с этим ученый не рекомендует употреблять кофеин женщинам в положении, а также планирующим забеременеть.