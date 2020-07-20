Назван вред, который может причинить порно мужскому здоровью

В ходе данной работы специалисты провели опрос 3267 мужчин из Дании и Бельгии. Так, было установлено, что 35% мужчин при просмотре порно возбуждаются сильнее, чем во время самостоятельного занятия сексом. Из чего исследователи сделали вывод, что порно может привести к эректильной дисфункции.

”Есть очень тесная связь между тем, сколько времени мужчина проводит за просмотром порно, и сложностями с эрекцией во время секса с партнером”, — поделился профессор Гюнтер де Вин. В то же время, лишь 65% участников опроса признали, что занятия сексом с партнером лучше, чем просмотр порно. В то же время, порядка 20% опрошенных сообщили, что для того, чтобы сильно возбудиться им нужно смотреть все более жёсткое порно.