Назван вред, который организму могут нанести фруктовые и овощные смузи

По словам врача, из-за ежедневного употребления фруктового смузи может начаться гастрит, потому что этот напиток повышает кислотность в желудке, особенно если сделан из апельсинов, яблок, грейпфрута и других раздражающих продуктов.

Это же касается и смузи из овощей. Например, в напиток могут добавлять сельдерей и шпинат, а эти продукты образовывают оксалатные соли, что может повлиять на работу почек и мочевого пузыря.

Также Аплетаева отметила, что нельзя употреблять смузи в качестве отдельного приёма пищи