Назван вред, который организму могут нанести фруктовые и овощные смузи

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Назван вред, который организму могут нанести фруктовые и овощные смузиМогут привести к различным заболеваниям
Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева рассказала о вреде частого употребления смузи из фруктов и овощей.
По словам врача, из-за ежедневного употребления фруктового смузи может начаться гастрит, потому что этот напиток повышает кислотность в желудке, особенно если сделан из апельсинов, яблок, грейпфрута и других раздражающих продуктов.
Это же касается и смузи из овощей. Например, в напиток могут добавлять сельдерей и шпинат, а эти продукты образовывают оксалатные соли, что может повлиять на работу почек и мочевого пузыря.
Также Аплетаева отметила, что нельзя употреблять смузи в качестве отдельного приёма пищи
Источник: Ридус