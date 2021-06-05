Больше всего вредит организму, из продуктов быстрого приготовления, лапша. Дело в том, что по углеводам она сопоставима с батоном белого хлеба.

“Это вредно и для лишнего веса, и вызывает метаболический синдром. Уже через час возникнет сильное чувство голода, и человек снова будет что-то есть, вполне вероятно ту же лапшу”, – поделился специалист, отметив, что лапша еще и богата специями, консервантами, пальмовым маслом и прочими вредными для здоровья веществами.

Не рекомендовал специалист увлекаться и кашами быстрого приготовления. Их опасность заключается в том, что сильно перемолотые хлопья провоцируют подъем уровня инсулина. Отказаться имеет смысл и от мюсли, поскольку они, за счет наличия в них орехов, шоколада, сахара и меда, являются калорийными. Подобный завтрак негативно отражается на работоспособности и приводит к сонливости.