Назван вред употребления кофе в жаркую погоду

”Основное действие кофе – ускорение выведения жидкости из организма. В жару это особенно опасно обезвоживанием. Поэтому важно до приема или после приема выпить стакан воды. И, конечно, следить в течение дня за самочувствием”, – поделилась врач.

Она также отметила, что если человек в течение дня занимается спортом, стоит употреблять кофе меньше, так как в процессе физической активности с потоотделением уходит много жидкости, тогда как жаркая погода только усиливает этот эффект. Поэтому лучше всего употреблять кофе в меру, а сосредоточиться больше на потреблении воды. Кроме того, людям, страдающим от мочекаменных болезней, а также поражением почек, связанным с нарушением фильтрации стоит ограничиться одной чашкой кофе в день. Всем остальным же врач посоветовала пить не более трех чашек в день.