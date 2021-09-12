Назван «золотой стандарт» среди тестов на COVID-19

Им, как и странно, оказался тест ОТ-ПЦР (полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией), сообщает агентство Прайм со ссылкой на заместителя медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольгу Калачёву.

По словам специалиста, связано это с тем, что данный метод имеет очень высокую чувствительность к вирусным нуклеиновым кислотам. Обнаруживает же он их присутствие в образцах мазков из носоглотки.

Также врачи используют тесты в виде картриджа. Его результат становится известен уже в течение 45 минут. Но есть у такого метода и недостатки — высокая себестоимость и малая производительность.