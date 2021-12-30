Названа безопасная и не менее точная замена ртутным термометрам

По его словам, причина исчезновения ртутных термометров из аптек — Минаматская конвенция, подписанная Россией в 2013-14 годах. Страны, подписавшие конвенцию, должны ограничить использование ртути в бытовых условиях. Согласно документу, с 2020 года запрещается производство, экспорт и импорт некоторых видов ртутьсодержащей продукции, в частности, термометров.

Беспалов объяснил, что ничего страшного в этом нет, потому что кроме ртутных, существуют ещё цифровые и безртутные термометры.

«Если сравнивать аналоговые безртутные варианты и цифровые, безусловно, аналоговые термометры имеют свои преимущества с точки зрения точности, с точки зрения стабильности показателей, и плюс они энергонезависимы, ими можно воспользоваться независимо от климатических условий или каких-либо иных. Об электронных приборах этого сказать нельзя, и, безусловно, есть определённые нюансы их использования. Хотя в быту в 90 процентах случаев электронные термометры всё-таки проще для большинства потребителей», — подсказал эксперт.