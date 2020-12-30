Названа ближайшая дата максимального сближения Земли и Солнца
Вообще, подобное событие является ежегодным, ведь, как известно, Земля делает один оборот вокруг ближайшей звезды как раз примерно за один год. Ближайший подобный «подлёт» случится уже 2 января — расстояние между нашей планетой и главным небесным телом нашей системы составит около 147 млн км, сообщает московский планетарий.
2 января 2021 года расстояние между Солнцем и нашей планетой минимально в году и составляет 147093168,5107 км (0,9832571 а.е.), видимый диаметр Солнца – наибольший в 2021 году (32 угловые минуты 35 секунд), в результате чего диск небесного светила будет выглядеть на 3% больше, чем в начале июля, когда это расстояние максимально.
При этом самого дальнего расстояния от Солнца наша планета традиционно достигает летом. В этом году это событие придётся на июль — тогда расстояние между Землей и Солнцем составит около 152 млн км.