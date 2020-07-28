Названа ближайшая дата приближения к Земле астероида

Ближайшая дата приближения к Земле астероида была озвучена представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Согласно обнародованным данным, диаметр небесного тела равен 84-190 метрам.

Астероид 2009 PQ1 приблизится к Земле уже в начале августа, а именно 5 числа. Расстояние между Землей и небесным телом, по данным специалистов, составит порядка 3,2 млн км, тогда как скорость пролета - 13,4 км/с. Отмечается, что данный астероид открыли еще в августе 2009 года. Относится он, к слову, к объекту группы околоземных астероидов «Аполлоны».