Названа болезнь, лекарства для которой срабатывают только на женщинах

Команда исследователей установила, что метформин, широко назначаемый препарат для лечения диабета, способствует восстановлению мозга у взрослых женщин и зависит от уровня эстрадиола — женского полового гормона. При ближайшем рассмотрении удалось выяснить, что метформин избирательно активировал нервные стволовые клетки у взрослых женщин, не оказывая влияния на мужчин. Оказалось, что это связано с женским половым гормоном эстрадиолом, который каким-то образом повышает способность стволовых клеток реагировать на метформин. И наоборот, мужской гормон тестостерон, по-видимому, ингибирует этот процесс. Когда у самок мышей удаляли яичники и не было женского полового гормона, стволовые клетки не реагировали на лечение метформином.

”«Знать, что существуют эффекты от лекарств, зависимые как от возраста, так и от пола — это значит иметь больше осведомленности о лечения и терапии”, — рассказали авторы исследования.