Названа цена разработки отечественной игровой консоли на Linux

Разработка отечественной игровой консоли оценивается в 1 миллиард рублей, по данным АО НТЦ ИТ «Роса», как сообщает представитель компании на совещании в Минпромторге. На встрече также присутствовали представители известных производителей электроники, таких как Fplus, МЦСТ, «Аквариус» и GS Group. Вопросы о конкретных направлениях финансирования и стадии разработки устройства остаются открытыми.

Замминистр промышленности Василий Шпак подчеркнул готовность государства поддержать проекты игровых приставок, однако акцентировал внимание на необходимости привлечения бизнеса для совместного финансирования. Важно отметить, что рынком сбыта продукции могут стать не только Россия, но и другие страны, такие как Китай, Иран и ОАЭ.

Процесс разработки игровой консоли будет поручен специальной рабочей группе с участием фондов «Сколково» и Бортника. Важным условием поддержки является использование отечественных платформ AOSP, что исключает государственное финансирование проектов на производных от Google Android. Объёмы инвестиций, модели вывода на рынок и другие детали пока остаются неопределёнными, и требуют серьёзной координации и согласования со стороны участников проекта.