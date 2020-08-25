Наука и технологии
Сегодня 10:58
Названа дата начала приема предзаказов на PlayStation 5
Если инсайд подтвердится, то Sony можно будет похвалить за умение выбрать правильную дату
Уже совсем скоро, до конца 2020 года, должен состояться полноценный релиз сразу двух консолей нового поколения: Xbox Series X и PlayStation 5. И именно дата начала прием предзаказов на последнюю была названа популярным интернет-инсайдером.
Так, если верить публикации в Twitter пользователя под ником IronManPS5, Sony начнет принимать предварительные заказы на собственную новинку уже в ближайшие пару недель - 9 сентября. При этом, к сожалению, он не сообщил, в каких именно странах стоит ожидать подобной возможности в числе первых.
Стоит отметить, что 9 сентября - крайне знаковая дата для всех любителей PlayStation в США. Именно 9 сентября 1995 года Sony начала продажи своей первой консоли - оригинальной PlayStation - в стране.