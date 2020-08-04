Названа дата оглашения стоимости консоли PlayStation 5

Источником свежих данных стало издание Bloomberg, которое, основываясь на словах анонимного работника Sony, подтвердило, что в рамках мероприятия State of Play 10 августа может быть названа финальная стоимость PlayStation 5.

Напомним, что некоторое время назад в сети уже появлялись утечки, раскрывающие возможную цену новой консоли от Sony. Так, версия приставки без дисковода будет продаваться в Европе по цене в 400 евро, в то время как “полноценная” версия обойдется уже в 500 евро. Также сама Sony подтвердила, что актуальный контроллер DualShock 4 будет поддерживаться на PlayStation 5 лишь в играх, которые выходили для PlayStation 4 - игры для новой консоли поддерживать данный контроллер не будут.