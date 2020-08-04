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Названа дата оглашения стоимости консоли PlayStation 5
Случится это, по всей видимости, уже совсем скоро
Несмотря на то, что уже через несколько месяцев должны стартовать продажи новейшей консоли PlayStation 5, Sony все еще не спешит озвучивать стоимость устройства. К счастью, в сети появилась информация, благодаря которой стала известна дата оглашения стоимости японской консоли следующего поколения.
Источником свежих данных стало издание Bloomberg, которое, основываясь на словах анонимного работника Sony, подтвердило, что в рамках мероприятия State of Play 10 августа может быть названа финальная стоимость PlayStation 5.
Напомним, что некоторое время назад в сети уже появлялись утечки, раскрывающие возможную цену новой консоли от Sony. Так, версия приставки без дисковода будет продаваться в Европе по цене в 400 евро, в то время как “полноценная” версия обойдется уже в 500 евро. Также сама Sony подтвердила, что актуальный контроллер DualShock 4 будет поддерживаться на PlayStation 5 лишь в играх, которые выходили для PlayStation 4 - игры для новой консоли поддерживать данный контроллер не будут.