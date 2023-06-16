Названа дата первого коммерческого полёта в космос компании Virgin Galactic

В первом полёте примут участие три человека из ВВС Италии и Национального исследовательского совета США, которые будут проводить исследования в области микрогравитации. Virgin ожидала старта в конце июня, но до сих пор не утверждала этот срок. При этом запланированы и следующие полёты, в частности, речь идёт о миссии Galactic 02, которая стартует в начале августа и будет нести частный экипаж. После этого Virgin будет летать ежемесячно.

Возможно, некоторые полёты даже будут транслировать в прямом эфире, на это есть намёки со стороны представителей компании.

Virgin долгое время откладывала полёт с экипажем на борту из-за случившейся в 2014 году аварии, унесшей жизни нескольких сотрудников. Лётные испытания возобновились только после планёрного испытания VSS Unity в конце 2016 года. В 2018 году компания всё-таки вышла в космос, но всё равно пришлось ждать 2021 года, чтобы совершить первый полёт в космос в полном экипаже с основателем Ричардом Брэнсоном на борту.