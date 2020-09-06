Названа дата первого запуска новейшей российской ракеты "Союз-5"

По словам Баранова, изготовление новой ракеты намечено на 2021 год — прямо сейчас идет отработочных образцов. При этом, в случае успеха, специалисты компании намерены произвести первый запуск ракеты-носителя уже в 2023 году.

”К середине года, возможно, начнем уже какие-то конструкции делать именно для (первой) летной машины”, — заявил глава “Прогресса”.

Напомним, что разработкой “Союз-5” занимаются две компании — РКЦ “Прогресс” и РКК “Энергия”. В будущем же ее планируют использовать в качестве основной российской ракеты среднего класса. При этом с конструкторской точки зрения новая разработка является модернизированной российско-украинской ракетой “Зенит”.