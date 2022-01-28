Названа дата появления омикрон-штамма коронавируса

По словам доцента биологии Пенсильванского университета, руководителя анализа рекомбинации Мацея Бони, коронавирус — SARS-CoV-2 — создал штаммы «Альфа», «Дельта» и «Омикрон» за 16 месяцев. В этом уникальность данного вида коронавируса — другие вирусы не совершают таких повторных больших эволюционных скачков. При этом уникален для науки и «Омикрон», этот штамм совершил ещё больший скачок в эволюции шипа — S-белка.

Учёными были изучены 686 последовательностей «Омикрона». Выяснилось, что этот штамм относится к линии B.1.1, которая включает и альфа-вариант. А в результате байесовского филогенетического анализа с временной калибровкой специалисты определили и дату появления «Омикрона» — начало октября 2021 года.