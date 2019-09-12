Названа дата прекращения медицинских опытов на животных

Долгое время для определения рисков, которые химические вещества и пестициды представляют для людей и их здоровья, ученые проводили тестирование на животных. Но в последние годы агентство по охране окружающей среды предпринимает различные шаги по снижению участия животных при подобного рода тестировании.

В конечном итоге цель агентства состоит в том, чтобы сократить запросы и финансирование исследований на млекопитающих на 30% к 2025 году и устранить их к 2035 году. Любые исследования, которые требуют тестирования на млекопитающих после 2035 года, будут нуждаться в одобрении и будут рассматриваться в каждом конкретном случае отдельно.