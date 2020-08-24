Названа дата презентации новых устройств Huawei

Согласно данным источников, во время презентации компания продемонстрирует новый 5-нанометровый процессор Kirin 9000 5G. Известно, что на базе данного процессора будут работать смартфоны флагманской серии Mate 40. Предполагается, что смартфоны новой линейки также будут представлены на грядущем мероприятии.

Также в сети появился постер, анонсирующий презентацию. На нем изображены несколько устройств компании, в числе которых как смартфон, так и “умные” часы, планшет, телевизор, ноутбук, наушники, колонки, а также очки.