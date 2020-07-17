Названа дата приближения редкой кометы к Земле

Сообщается, что увидеть комету смогут многие россияне, особенно те, кто проживает в южной части страны. Отмечается, что искать небесное тело стоит вблизи с созвездием Большая Медведица. А для того, чтобы найти данное созвездие эксперты советуют использовать специальные программы, которые могут вывести полную карту звездного неба, полагаясь на данные местоположения пользователя.

Также, для того, чтобы увидеть комету необходимо выбрать место с наименьшим световым загрязнением, то есть с минимальным числом источников искусственного света.Отметим, что следующий раз, когда Neowise приблизится к Земле состоится как минимум через 4500 лет, а то и все 6800.