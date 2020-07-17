Наука и технологии
Сегодня 13:50
Названа дата приближения редкой кометы к Земле
Уже в этом месяце
Названа дата приближения редкой кометы к Земле. Так, комета C/2020 F3 Neowise окажется в поле зрения земля уже в этом месяце, а именно 23 числа. Отмечается, что расстояние между Земле и данной кометой можно будет сопоставить с дистанцией между Марсом и нашей планетой.
Сообщается, что увидеть комету смогут многие россияне, особенно те, кто проживает в южной части страны. Отмечается, что искать небесное тело стоит вблизи с созвездием Большая Медведица. А для того, чтобы найти данное созвездие эксперты советуют использовать специальные программы, которые могут вывести полную карту звездного неба, полагаясь на данные местоположения пользователя.
Также, для того, чтобы увидеть комету необходимо выбрать место с наименьшим световым загрязнением, то есть с минимальным числом источников искусственного света.Отметим, что следующий раз, когда Neowise приблизится к Земле состоится как минимум через 4500 лет, а то и все 6800.
[Сообщается](https://hi-tech.mail.ru/news/uvidet_neowise/), что увидеть комету смогут многие россияне, особенно те, кто проживает в южной части страны. Отмечается, что искать небесное тело стоит вблизи с созвездием Большая Медведица. А для того, чтобы найти данное созвездие эксперты советуют использовать специальные программы, которые могут вывести полную карту звездного неба, полагаясь на данные местоположения пользователя. Также, для того, чтобы увидеть комету необходимо выбрать место с наименьшим световым загрязнением, то есть с минимальным числом источников искусственного света.Отметим, что следующий раз, когда Neowise приблизится к Земле состоится как минимум через 4500 лет, а то и все 6800.