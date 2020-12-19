Названа дата суда над Google по антимонопольному иску

Из свежей информации о судебном процессе становится ясно, что Google ещё несколько лет придётся бороться с давлением американского правительства по этому вопросу. Вполне вероятно, что к концу 2023 года сразу несколько исков против компании будут объединены в один, сообщает CNBC.

Напомним, что на данный момент против Google подано два иска от правителсьтва США. Истцами выступают прокуроры штатов. Ведёт же расследование против техногиганта Министерство юстиции страны.

Отметим, что в последнее время проблемы с правительством США не только у Google. Так, руководство Facebook также столкнулось с давлением, результатом которого может стать продажа WhatsApp и Instagram.