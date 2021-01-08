Названа дата выхода фильма Mortal Kombat

Так, согласно постеру, новый Mortal Kombat выйдет в апреле текущего года, а именно 16 числа. Что интересно, одновременно с выходом фильма появится в кинотеатрах, он будет доступен для просмотра и на HBO MAX

Напомним, что роль Сони Блейд в этом фильме досталась Джессике МакНэми, Лю Канга, в свою очередь, сыграет Люди Линь, тогда как Кано - Джош Лоусон. Режиссером фильма Саймон МакКуойд.