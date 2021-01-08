Наука и технологии
Сегодня 13:06
Названа дата выхода фильма Mortal Kombat
Премьера ожидается в апреле этого года
О том, что по легендарному файтингу Mortal Kombat снимают новый фильм стало известно еще в 2019 году. Предполагалось, что он выйдет в 2021 году, однако информацией о точной дате никто не владел. Сейчас же в сети появился первый постер, посвященный Mortal Kombat 2021 года, на котором и появилась дата его выхода.
Так, согласно постеру, новый Mortal Kombat выйдет в апреле текущего года, а именно 16 числа. Что интересно, одновременно с выходом фильма появится в кинотеатрах, он будет доступен для просмотра и на HBO MAX
Напомним, что роль Сони Блейд в этом фильме досталась Джессике МакНэми, Лю Канга, в свою очередь, сыграет Люди Линь, тогда как Кано - Джош Лоусон. Режиссером фильма Саймон МакКуойд.