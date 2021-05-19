Наука и технологии
Сегодня в 13:35
Названа дата выхода первого изогнутого монитора Huawei со звуковой панелью
Huawei MateView
Стало известно, когда именно китайский гигант Huawei выпустит свой первый изогнутый монитор со звуковой панелью. Так, согласно данным источников, случится это уже в следующем месяце.
По заявлению информаторов, уже 1 июня текущего года на рынок выйдет 34-дюймовый монитор Huawei MateView. Предполагается, что новинка получит разрешение 3K, тогда как частота обновления изображения может достигнуть 165 Гц. Также от монитора ожидают одну интересную особенность — звуковую панель. На ее наличие намекает и первое изображение монитора — панель можно разглядеть в основании устройства.
На данный момент другие технические особенности грядущего Huawei MateView не раскрываются. Напомним, что еще в 2020 году сообщалось, что Huawei намерена представить на рынок сразу млн изогнутых геймерский мониторов.