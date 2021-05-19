Названа дата выхода первого изогнутого монитора Huawei со звуковой панелью

По заявлению информаторов, уже 1 июня текущего года на рынок выйдет 34-дюймовый монитор Huawei MateView. Предполагается, что новинка получит разрешение 3K, тогда как частота обновления изображения может достигнуть 165 Гц. Также от монитора ожидают одну интересную особенность — звуковую панель. На ее наличие намекает и первое изображение монитора — панель можно разглядеть в основании устройства.