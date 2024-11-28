Названа дата запуска следующей российской лунной миссии

В НПО им. С. А. Лавочкина сообщили, что орбитальный аппарат «Луна-26» планируют отправить в космос в сентябре 2027 года. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Яременко. Он отметил, что миссия станет важным шагом в изучении Луны и позволит расширить знания о её составе и особенностях.

Основная задача «Луны-26» — исследование Луны с околополярной орбиты. Аппарат займётся картографированием минералов, поиском водяного льда в грунте и выполнением других научных задач. Это поможет уточнить данные о поверхности Луны и её ресурсах, что важно для подготовки будущих миссий.

Кроме того, аппарат сможет работать как ретранслятор, передавая информацию с «Луны-27», которая будет находиться на поверхности спутника. Таким образом, «Луна-26» станет ключевым элементом в построении комплексной программы изучения Луны.