Названа диета для молодых людей, продлевающая жизнь минимум на 10 лет

По словам специалистов, изменение рациона как можно в более молодом возрасте позволит прибавить 10-13 лет жизни. Если сделать это, например, после 60, прирост составит 8-9 лет, в 80 — 3-4 года. В любом случае необходимо отказаться от употребления красного мяса, регулярно употреблять цельнозерновые продукты, бобовые и орехи.

Учёные отметили, что нездоровая культура питания приводит на Западе к миллионам преждевременных смертей, Специалисты надеются, что к ним прислушаются как врачи, так и обычные люди. Тем более изменить питание — не самая сложная задача.

«Понимание относительного потенциала различных групп продуктов питания может позволить людям добиться реальных и значительных улучшений в здоровье», — подчеркнули учёные.

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