Названа эффективность вакцины «Спутник Лайт» в зависимости от возраста человека

Результаты исследования опубликованы в базе препринтов medRxiv.org. Как сказано в отчёте, исследование проводили в Москве, эффективность вакцины составила 69,85%.

Чтобы выяснить эффективность вакцины, были собраны данные из медицинских баз о заболеваемости коронавирусом среди людей, вакцинированных «Спутником Лайт» в начале июля — 28448 человек, а также среди тех, кто не имел вакцины от ковида — 5652081 человек. Отчётный период был взят с июля по сентябрь 2021 года.

В группе людей, получивших вакцину, заболело 126 человек, или 0,44%, а среди невакцинированных — 82196 человек, или 1,45%. Суммарная эффективность вакцины «Спутник Лайт» в разных возрастных группах через три месяца после прививки составила 69,85%. При этом специалисты отметили определённую закономерность: у самых молодых людей, 18-29 лет, иммунизация была наибольшей — 88,61%, а с возрастом её уровень снижался и был зафиксирован как самый низкий у людей в возрасте за 70 — 53,63%.

Как отмечается, вакцина «Спутник Лайт» имеет ряд важных преимуществ. Она состоит из первого компонента препарата «Спутника V» на основе 26 серотипа аденовируса. При вакцинации полным комплектом «Спутника V» вводится ещё и компонент на основе 5 серотипа. Важен и ещё тот факт, что при применении «Спутника Лайт» ускоряется курс вакцинации. Сообщается. что не нужно выжидать три недели, чтобы поставить вторую дозу. Это позволяет в быстрые сроки иммунизировать большее количество людей.