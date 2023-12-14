Названа европейская страна, побившая все рекорды по гепатиту С

Названа европейская страна, побившая все рекорды по гепатиту СТреть случаев приходится на инъекционные наркотики
Италия оказалось европейским «чемпионом» по заболеваемости гепатитом С. Группа учёных из Кипрского университета под руководством Георгиоса Николопулоса проанализировала распространённость гепатита С в странах Европейского Союза и в Европе в целом.
Оказалось, что на 2019 год в 29 из 30 стран ЕС распространённость гепатита С составляла 0,5%. Но необходимо было учитывать погрешность в отношении инъекционных наркотиков, употребление которых является одной из причин массовости гепатита С.
В ходе моделирования выяснилось, что в Восточной Европе самый большой показатель вируса, причина которого инъекционные наркотики, — 36,76%. По странам это Румыния — 2,26%, Эстония — 1,71%, Болгария — 1,11%. Самая низкая распространённость «наркоманского» гепатита С оказалась в Нидерландах — 0,04%, Словении — 0,07% и Исландии — 0,10%. При этом общее количество больных гепатитом C на конец 2019 года в ЕС составило 1782923 человека. Но показатели, побившие все европейские рекорды по заболеваемости оказались в Италии — 459000, Румынии — 348939 и Германии — 196671.