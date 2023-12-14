Названа европейская страна, побившая все рекорды по гепатиту С

Оказалось, что на 2019 год в 29 из 30 стран ЕС распространённость гепатита С составляла 0,5%. Но необходимо было учитывать погрешность в отношении инъекционных наркотиков, употребление которых является одной из причин массовости гепатита С.

В ходе моделирования выяснилось, что в Восточной Европе самый большой показатель вируса, причина которого инъекционные наркотики, — 36,76%. По странам это Румыния — 2,26%, Эстония — 1,71%, Болгария — 1,11%. Самая низкая распространённость «наркоманского» гепатита С оказалась в Нидерландах — 0,04%, Словении — 0,07% и Исландии — 0,10%. При этом общее количество больных гепатитом C на конец 2019 года в ЕС составило 1782923 человека. Но показатели, побившие все европейские рекорды по заболеваемости оказались в Италии — 459000, Румынии — 348939 и Германии — 196671.