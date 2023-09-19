Названа главная цель интернет-мошенников в России в 2023 году

Мошенники в России все чаще используют современные технологии и электронные платёжные системы для своих злонамеренных действий. Этим трендом поделился Герман Негляд, статс-секретарь и заместитель директора Росфинмониторинга. Он отметил, что особенно уязвимыми перед мошенниками становятся люди, которые не обладают достаточной финансовой грамотностью или стремятся быстро заработать.

Негляд подчеркнул, что современные электронные средства платежа и высокоскоростные транзакции приносят множество удобств, но они также привлекают внимание преступников, которые ищут слабые места в системах безопасности. Это создаёт некоторый парадокс, где удобство и эффективность для бизнеса сочетается с риском для граждан.

Он также отметил, что риск кибермошенничества не зависит от социальных категорий граждан, так как мошенничеству подвержены как молодые, так и пожилые люди, независимо от уровня образования. Главное, чтобы граждане обладали достаточными знаниями в области финансовой грамотности и финансовой безопасности, а также имели правильные ценностные установки, чтобы избегать сомнительных предложений на рынке.