Названа главная ошибка при экспресс-тестировании на коронавирус

Как правило, такие ситуации возникают из-за неправильных действий медработников. Необходимо строго следовать инструкции, приложенной к тесту.

Как отмечают специалисты, перед взятием мазка необходимо продезинфицировать руки и взять пробы не только из горла, но также из носа. После этого тест нужно не просто поместить в пробирку, но перемещать круговыми движениями.

Кроме того, нужно учитывать время действия теста, чтобы быть уверенным в точности результата. И если по истечению указанного в инструкции времени на тесте появилась еле заметная линия, это нельзя считать положительным результатом.

Может быть и так, что тест даёт положительный результат на фоне фактического отсутствия заражения. Это может происходить из-за того, что здоровый человек контактировал с инфицированным и на его слизистой находятся вирусные частицы.