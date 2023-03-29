Названа главная причина использования ВСУ снарядов GLSDB

По его мнению, главная задача этих боеприпасов — подавление российских сил ПВО. GLSDB — гибрид ракетного двигателя снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемой бомбы GBU-39. Дальность полёта снаряда, выпущенного из наземной системы, составляет 150 км. А установленная в нём управляемая бомба может маневрировать.

Эксперт отметил, что раньше для подавления российской ПВО Украина получала противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Но этот боеприпас себя не оправдал.