Названа главная причина использования ВСУ снарядов GLSDB

Названа главная причина использования ВСУ снарядов GLSDBПытаются подавить российскую ПВО
Главной причиной использования ВСУ снарядов GLSDB названо подавление российской ПВО. Военный эксперт Алексей Леонков объяснил, зачем США начали передавать Украине снаряды Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
Фото: Thedrive.com
По его мнению, главная задача этих боеприпасов — подавление российских сил ПВО. GLSDB — гибрид ракетного двигателя снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и управляемой бомбы GBU-39. Дальность полёта снаряда, выпущенного из наземной системы, составляет 150 км. А установленная в нём управляемая бомба может маневрировать.
Эксперт отметил, что раньше для подавления российской ПВО Украина получала противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM. Но этот боеприпас себя не оправдал.
По мнению американцев, она является эффективным средством борьбы против различных целей. Я думаю, что появление этого боеприпаса на Украине связано с тем, что американцы пытаются решить одну важную задачу — подавить нашу систему противовоздушной обороны, которая действует в зоне СВО.