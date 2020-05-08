Названа главная причина распространения коронавируса в мире

Так, согласно опубликованным данным, именно путешествия играют главную роль в распространении коронавирусной инфекции в мире. Проанализировав ситуацию ученые выяснили, что те страны, которые ограничили международные авиаперевозки, показали более эффективные результаты борьбы с коронавирусом, нежели те, кто этого не сделал.

”Мы проверили влияние социально-экономических, климатических и транспортных факторов. Выяснилось, что самое большое воздействие на ежедневное увеличение случаев COVID-19 в мире оказали именно авиаперевозки”, — рассказали исследователи. Так, по словам ученых, именно запрет на осуществление пассажирских авиаперелетов, а также закрытие границ позволит уменьшить ежедневный прирост инфицированных. Кроме того, в исследовании также отмечается, что борьба с коронавирусом будет более эффективной в случае улучшения мер тестирования, а также контроля на борту воздушных судн.