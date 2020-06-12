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Названа главная субмарина 2020 года
Речь о российской подводной лодке "Хабаровск"
Известный американский журнал Forbes опубликовал материал, в рамках которого была названа главная субмарина 2020 года. Ею, по мнению авторов, оказалась российская головная новейшая лодка “Хабаровск”, которую планируют спустить на воду уже в этом месяце.
"России удалось сохранить в тайне многие характеристики этой субмарины. Об этой крупной лодке с ядерной энергетической установкой мало что известно, особенно в сравнении с западными образцами*”, — сообщают авторы.
Известно, что передняя половина корпуса субмарины оснастят шестью огромными торпедами “Посейдон”, что, согласно данным издания, и стало особенностью новейшей подлодки. Напомним, что именно “Посейдон” оборудован ядерной силовой установкой вкупе с ядерным боевым зарядом. Это, к слову, может обеспечить аппарат неограниченной дальностью хода.