Названа главная субмарина 2020 года

"России удалось сохранить в тайне многие характеристики этой субмарины. Об этой крупной лодке с ядерной энергетической установкой мало что известно, особенно в сравнении с западными образцами*”, — сообщают авторы.

Известно, что передняя половина корпуса субмарины оснастят шестью огромными торпедами “Посейдон”, что, согласно данным издания, и стало особенностью новейшей подлодки. Напомним, что именно “Посейдон” оборудован ядерной силовой установкой вкупе с ядерным боевым зарядом. Это, к слову, может обеспечить аппарат неограниченной дальностью хода.