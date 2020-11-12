Названа главная трудность борьбы с COVID-19

Так, по словам специалиста, основная трудность борьбы с COVID-19 состоит в локализации эпидемического процесса. Гинцбург напомнил, что вирус в самом начале распространялся в стране в “завозном” формате. Ключевыми источниками инфицирования являлись аэропорты в больших городах. Причем изначально пути распространения коронавируса можно было остановить.

“Сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно”, — рассказал специалист.

За все время пандемии коронавируса в России было выявлено 1 858 568 случаев инфицирования. Из них 1 388 168 человек выздоровело, а умерло - 32 032. За последние сутки было зафиксировано 21 608 новых случаев заболевания.