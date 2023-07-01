Названа группа крови, обладатели которой рискуют заразиться коронавирусом больше других

Учёные провели исследование на клетках человеческой крови групп А (II) и O (I). Выяснилось, что вирус SARS-CoV-2 чаще заражает клетки второй группы. Ранее было известно, что у обладателей этой группы на 20% выше вероятность заразиться ковидом, но не был известен механизм.

Теперь специалисты доказали, что заражение преимущественно происходит из-за большего сродства вируса к белкам на поверхности клеток второй группы крови, чем первой, — ковид легче проникает в клетки. Но когда на клетки второй группы добавляли чуждый вирусу белок, не позволявший распознать сродственный белок, это блокировало проникновение.

При этом учёные предупредили, что обладателям первой группы всё равно необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом.