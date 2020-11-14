Названа категория россиян, которым COVID-19 в тяжелой форме практически не угрожает

Так, большую защищенность имеют россияне, соблюдающие масочный режим и нормы гигиены. ”Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает”, — отметил специалист.

Зверев также сообщил о том, что больные COVID-19 в тяжелой форме, с точки зрения распространения инфекции, опасны больше всего, что обусловлено важным фактором дозы заражения. В то же время, те, кто переносят болезнь в легкой форме - не представляют большую угрозу для окружающих.