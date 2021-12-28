Названа лучшая закуска для спиртного

По словам специалиста, картофель не даёт алкоголю быстро всасываться в кровь, благодаря этому опьянение наступает медленнее. И пить лучше некрепкие напитки, к примеру, белое сухое вино. Между бокалами лучше выдерживать как можно большие паузы, а пить небольшими порциями.

Также Брюн указал на то, что любой алкоголь нельзя запивать газированными, а тем более сладкими напитками. Из-за газов может резко наступить тяжёлое опьянение, а из-за сладкого алкоголь перерабатывается медленнее и приводит к сложной интоксикации и похмелью. К тому же от этого может серьёзно пострадать поджелудочная железа.

Также врач посоветовал не только выпивать, но и как можно больше двигаться: веселиться, гулять, петь, танцевать, устраивать различные игры.